"Зов героїв": Під Києвом поборються за Кубок Європи з середньовічного бою

На Міжнародному чемпіонаті з середньовічного бою «Зов героїв», який відбудеться з 14 по 16 вересня у «Парк Київська Русь», понад 300 найкращих бійців з різних куточків світу вийдуть на ристалище та проведуть повноконтактні бої в лицарських обладунках і зі середньовічною зброєю.
Зазначається, що це будуть не постановочні бої - все буде по-справжньому.
На відвідувачів найбільшого фестивалю року «Парку Київська Русь» чекають:
Унікальна архітектура та атмосфера Древнього Києва;
Поєдинки між чоловіками та між жінками;
Групові бої «16х16», «5х5»;
Дитячий турнір на м’яких обладунках, в якому можуть взяти участь всі бажаючі від 5 до 17 років (за попередньої реєстрації);
Видовищні виступи кінно-трюкового театру;
Ігри та конкурси для гостей;
Церемоніал нагородження переможців чемпіонату (Нд о 17:00);
Фестиваль дерев’яних скульптур «STIHL Carving Cup 2018»;
Стрільба з требушету вогняними ядрами (Сб та Нд);
Вогняне шоу (Сб).
Гості фестивалю зможуть також покататися на породистих конях, проїхатися в екіпажі, поласувати середньовічними стравами в корчмі, спробувати слов'янські напої у Питній «25 рун», спуститись на зіп-лайні «Політайло» над озером, відвідати дитячий куб-лабіринт - «Мишоловка», постріляти з лука, приміряти костюм епохи Київської Русі, відпочити біля озера, викарбувати монету, взяти участь у майстер-класах. купити сувеніри на ярмарку майстрів, відвідати музеї, відвідати Василівську церкву та залишитись на ночівлю (звертайтеся за тел. +38 050-385-20-35).
Древній Київ у «Парку Київська Русь» знаходиться недалеко - всього 45 хв від Києва – Київська обл., Обухівський р-н, с Копачів.
Маршрутка курсує від ст.м. Видубичі згідно розкладу на сайті «Парку Київська Русь» . Найкраща дорога своїм авто – через місто Обухів. Не рекомендуємо їхати іншою дорогою, яку показують GPS-навігатори, так як вона може бути з поганим дорожнім покриттям.
Парк відкривається о 10:00
Початок програми (урочисте відкриття): о 13:30
+38 (044) 461-99-37, +38 (050) 385-20-35
Деталі на сайті Парку Київська Русь