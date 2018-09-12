"Зов героїв": Під Києвом поборються за Кубок Європи з середньовічного бою

На Міжнародному чемпіонаті з середньовічного бою «Зов героїв», який відбудеться з 14 по 16 вересня у «Парк Київська Русь», понад 300 найкращих бійців з різних куточків світу вийдуть на ристалище та проведуть повноконтактні бої в лицарських обладунках і зі середньовічною зброєю.

Зазначається, що це будуть не постановочні бої - все буде по-справжньому.

На відвідувачів найбільшого фестивалю року «Парку Київська Русь» чекають:

Унікальна архітектура та атмосфера Древнього Києва;

Поєдинки між чоловіками та між жінками;

Групові бої «16х16», «5х5»;

Дитячий турнір на м’яких обладунках, в якому можуть взяти участь всі бажаючі від 5 до 17 років (за попередньої реєстрації);

Видовищні виступи кінно-трюкового театру;

Ігри та конкурси для гостей;

Церемоніал нагородження переможців чемпіонату (Нд о 17:00);

Фестиваль дерев’яних скульптур «STIHL Carving Cup 2018»;

Стрільба з требушету вогняними ядрами (Сб та Нд);

Вогняне шоу (Сб).

Гості фестивалю зможуть також покататися на породистих конях, проїхатися в екіпажі, поласувати середньовічними стравами в корчмі, спробувати слов'янські напої у Питній «25 рун», спуститись на зіп-лайні «Політайло» над озером, відвідати дитячий куб-лабіринт - «Мишоловка», постріляти з лука, приміряти костюм епохи Київської Русі, відпочити біля озера, викарбувати монету, взяти участь у майстер-класах. купити сувеніри на ярмарку майстрів, відвідати музеї, відвідати Василівську церкву та залишитись на ночівлю (звертайтеся за тел. +38 050-385-20-35).

Древній Київ у «Парку Київська Русь» знаходиться недалеко - всього 45 хв від Києва – Київська обл., Обухівський р-н, с Копачів.

Маршрутка курсує від ст.м. Видубичі згідно розкладу на сайті «Парку Київська Русь» . Найкраща дорога своїм авто – через місто Обухів. Не рекомендуємо їхати іншою дорогою, яку показують GPS-навігатори, так як вона може бути з поганим дорожнім покриттям.

Парк відкривається о 10:00

Початок програми (урочисте відкриття): о 13:30

+38 (044) 461-99-37, +38 (050) 385-20-35

Деталі на сайті Парку Київська Русь