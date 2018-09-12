ЗСУ посилили військову присутність на Азовському напрямку

12 вересня, 2018 - 09:56
Генштаб посилив угруповання Збройних Сил на Азовському напрямку, у тому числі Сухопутних військ, у відповідь на агресивні дії РФ в Азовському морі.
Про це повідомляє на своїй Facebook-сторінці командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Попко.
“З цією метою здійснюємо заходи щодо забезпечення повного контролю ситуації в регіоні, підтримки дій корабельного угрупування, забезпечення надійної оборони морського узбережжя”, — повідомив Попко.
“Організуємо постійну присутність і контроль району силами загальновійськових бригад та бригад територіальної оборони, підрозділів ракетних військ і артилерії, підрозділів армійської авіації”, — додав військовий.
Нагадаємо, ВМС України перекинули в акваторію два бронекатери.
Джерело: День