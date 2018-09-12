Ніколи не змінюй правді! Змінюй правду!
Станіслав Єжи Лец, польський поет, філософ, письменник-сатирик

ЗСУ посилили військову присутність на Азовському напрямку

12 вересня, 2018 - 09:56
Фото з Facebook Сергія Попко

Генштаб посилив угруповання Збройних Сил на Азовському напрямку, у тому числі Сухопутних військ, у відповідь на агресивні дії РФ в Азовському морі.

Про це повідомляє на своїй Facebook-сторінці командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Попко.

“З цією метою здійснюємо заходи щодо забезпечення повного контролю ситуації в регіоні, підтримки дій корабельного угрупування, забезпечення надійної оборони морського узбережжя”, — повідомив Попко.

“Організуємо постійну присутність і контроль району силами загальновійськових бригад та бригад територіальної оборони, підрозділів ракетних військ і артилерії, підрозділів армійської авіації”, — додав військовий.

Нагадаємо, ВМС України перекинули в акваторію два бронекатери.

Джерело: День

Більше новин

Волкер: Проведення "виборів" в ОРДЛО є нелігітимним
За добу на Донбасі бойовики 33 обстріляли позиції ЗСУ, 1 військовий загинув, 3 поранені
Сестра Сенцова розповіла деталі його заповіту
Хімвикиди у Криму: В землі збільшилася концентрація сульфатів
Правоохоронці затримали "заступника голови Севастопольської міської держадміністрації", - Луценко
Представник ОБСЄ відвідав українських полонених в ОРДЛО

Новини партнерів

Loading...