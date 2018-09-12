ЗСУ посилили військову присутність на Азовському напрямку

Генштаб посилив угруповання Збройних Сил на Азовському напрямку, у тому числі Сухопутних військ, у відповідь на агресивні дії РФ в Азовському морі.

Про це повідомляє на своїй Facebook-сторінці командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Сергій Попко.

“З цією метою здійснюємо заходи щодо забезпечення повного контролю ситуації в регіоні, підтримки дій корабельного угрупування, забезпечення надійної оборони морського узбережжя”, — повідомив Попко.

“Організуємо постійну присутність і контроль району силами загальновійськових бригад та бригад територіальної оборони, підрозділів ракетних військ і артилерії, підрозділів армійської авіації”, — додав військовий.

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