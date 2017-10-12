Астероїд, який пролетить сьогодні повз Землю, допоможе протестувати систему попередження падінь, - NASA

Сьогодні, 12 жовтня, повз Землю пролетить астероїд завбільшки з будинок. За об'єктом пильно стежитиме глобальна мережа телескопів - десятки обсерваторій, університетів і лабораторій. Це допоможе науковцям NASA випробувати систему спостереження за космічними об'єктами, повідомляє ВВС.

“Він (астероїд — ред.) пройде десь за 42 тисячі кілометрів від нашої планети - це в межах орбіти Місяця і трохи вище за висоту, на якій літають супутники зв'язку. Науковці NASA кажуть, що ризику зіткнення немає. Але цей випадок допоможе їм протестувати систему попередження про астероїди”, - йдеться в повідомленні.

Представник NASA Пол Чадос розповів: "За допомогою цього астероїда ми збираємося випробувати систему, яка спостерігатиме за астероїдами, описуватиме їх і рахуватиме, як близько вони пролетять, - на той випадок, якщо одного дня прибуде такий гість, що може в нас влучити".

Астероїд, який має номер 2012 TC4, уперше помітили п'ять років тому.

За підрахунками, він має розмір від 15 до 30 метрів - що досить небагато. Але навіть такі космічні скелі можуть бути небезпечні, якщо вріжуться в Землю.

Коли в 2013 році над Челябінськом вибухнув 20-метровий астероїд, він ударив атмосферу з енергією, що еквівалентна 500 000 тонам тротилу.

Його вибухова хвиля пошкодила чимало будівель. Понад тисяча людей зазнали поранень.

Що ж до нинішнього камінного гостя - науковці вважають, що він мирно пролетить повз і загрози не становить.