ЦВК призначила місцеві вибори у 49 територіальних громадах

Центральна виборча комісія призначила на 24 грудня місцеві вибори у 49 об'єднаних територіальних громадах.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Розглянувши звернення 17 облдержадміністрацій про призначення перших місцевих виборів у зв'язку з утворенням об'єднаних територіальних громад, Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції та законів України та призначила на неділю, 24 грудня 2017 року, вибори у 49 об'єднаних територіальних громадах", - йдеться у повідомленні.

Вибори відбуватимуться у 5 міських, 15 селищних, 29 сільських об'єднаних територіальних громадах, до складу яких увійшли 250 місцевих рад.