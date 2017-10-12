До Дня захисника України зняли соціальний ролик "Вшануй" (відео)

До Дня захисника України зняли соціальний ролик "Вшануй", сюжет якого закликає вшанувати загиблих воїнів неоголошеної російсько-української війни.

"Поруч із тобою є місце, де можна вшанувати героя. Знайди найближчий меморіал на мапі!", - лунає заклик у відео.

У ролику хлопчик Богдана (8 років), син загиблого в АТО бійця 53-ої окремої механізованої бригади, та його однокласники розповідають, хто такі герої.

Відео знято в рамках проекту "Voїny" - громадської ініціативи з гідного вшанування пам'яті загиблих воїнів АТО.