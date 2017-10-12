Facebook змінить підхід до політичної реклами через Росію

Facebook планує змінити підхід до політичної реклами і може внести зміни в механізм її публікації перед виборами губернаторів і в Конгрес США восени 2018 року.

Про це заявив головний технічний директор Facebook Майк Шрепфер, повідомляє Reuters.

Зміни пов'язані зі скандалом з можливим втручанням Росії за допомогою соцмереж у президентські вибори США у 2016 році.

"Ми зараз активно працюємо над цим, компанія сфокусована на тому, щоб поліпшити все це на регулярній основі", - сказав Шрепфер

Він додав, що користувачі побачать "регулярні оновлення і зміни", але підкреслив, що вводити їх буде непросто, тому що Facebook не хоче задушити "законну мову" і через обсяг матеріалу на найбільшій в світі соцмережі.

"Ми багато інвестуємо в технічні рішення, тому що ми працюємо в безпрецедентних масштабах", - сказав Шрепфер.

Минулого місяця директор Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія почне ставитися до політичної реклами інакше, ніж до інших оголошеннях. Зокрема внесуть зміни в те, щоб кожен міг бачити політичні оголошення, незалежно від того, на кого вони націлені.

Законодавці США почали вимагати введення правил в соцмережах. У зв'язку з цим головний операційний директор Facebook Шеріл Сандберг на цьому тижні проведе зустрічі у Вашингтоні.

Відзначається, що компанія також планує взяти на роботу тисячу людей для перевірки рекламних оголошень на їх відповідність умовам соцмережі.

Нагадаємо, у вересні засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що Росія створювала фейкові акаунти для поширення у соцмережі політичної реклами під час останніх виборів президента США.