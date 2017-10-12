Ізраїль слідом за США заявив про намір вийти з ЮНЕСКО

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дав доручення дипломатам почати підготовку виходу країни із ЮНЕСКО, через кілька годин після рішення США.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Haaretz.

Нетаньяху привітав рішення президента США Дональда Трампа щодо виходу США з ЮНЕСКО, Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури.

"Це сміливе і моральне рішення, тому що ЮНЕСКО перетворилося на театр абсурду. Замість того, щоб зберігати історію, організація її спотворює", - сказав він.

Нагадаємо, 12 жовтня Сполучені Штати оголосили про своє рішення вийти з ЮНЕСКО, Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури.

Одна із причин виходу із організації - протест проти антиізраїльської позиції ЮНЕСКО.

Зазначимо, що ЮНЕСКО охоплює 195 держав-членів та 10 асоційованих членів (територій, що не несуть відповідальність за зовнішню політику).