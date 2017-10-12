Кількість жертв масштабної пожежі у Каліфорнії зросла до 20

Пожежа, яку називають найбільш масштабною за всю історію штату, забрали життя 21 людини. Серед загиблих - подружжя, яке нещодавно відзначило 75-ту річницю весілля, пише ВВС.

Чарльз Ріппі, якому було 100 років, і його 98-річна дружина Сара загинули від пожежі, яка спустошила 26 тисяч гектарів і знищила 3,5 тисячі будівель в окрузі Напа в штаті Каліфорнія.

Про смерть Чарльза і Сари, які познайомилися у початковій школі, повідомив газеті New York Times їхній син. За його словами, вони загинули в неділю у своєму будинку, з якого не змогли вийти через вогонь, що швидко насувався.

За даними поліції, близько 150 людей все ще вважаються зниклими безвісти.

Майк Ріппі, якому 71 рік, повідомив, що він і його брат Чак знайшли рештки батьків серед руїн будинку у вівторок. Подружжя лежало поруч один з одним.

"Вони не могли жити одне без одного. І те, що вони померли разом, - напевно, вони б цього хотіли", - розповів син.

Чарльз і Сара вчилися в університеті штату Вісконсин і одружилися в 1942 році, після чого Чарльза Ріппі призвали до армії.

У них було п'ятеро дітей, і вони прожили в своєму будинку в Напі 35 років.

Ці пожежі називають найлютішими за всю історію Каліфорнії - дим від них видно в Сан-Франциско за 100 кілометрів.

Найбільша кількість загиблих - 11 осіб - з округу Сонома. Влада повідомляє, що тут зникли 155 людей, хоча це може пояснюватися хаотичною евакуацією.

У центрі округу місті Санта-Роза вогонь знищив готель "Хілтон". Десятки тисяч людей з округу залишили свої будинки.

Пітеру Лангу з місцевості, що поруч з містом Санта-Роза, довелося робити вибір: рятувати власний будинок або понад тисячу тварин, які опинилися за парканом парку-сафарі, який належить йому.

77-річний власник парку повідомив місцевій газеті, що врятував всіх тварин, але його власний будинок згорів.

Більше 90 тисяч житлових будинків і підприємств залишаються без електропостачання.

Не менш чотирьох виноробних господарств зазнали значних збитків або повністю знищені. За даними місцевої виноробної асоціації, ще в дев'яти господарствах вогонь знищив частину виноградників і пошкодив будівлі.

Губернатор штату Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан в округах Сонома, Напа і дев'яти інших.

Президент Дональд Трамп підписав декларацію про стихійне лихо, що відкриває федеральну допомогу штату.