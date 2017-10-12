Комітет ПАРЄ відмовився повертати Росію

Спільний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи та Комітет міністрів Ради Європи не змогли створити робочу групу, яка мала би шукати шляхи повернення в Росії в ПАРЄ.

Про це повідомив представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Разом з партнерами ми цю ініціативу завалили. Не буде робочої групи. Кожен орган продовжить дискусії автономно, голова ПАРЄ буде вести двосторонній діалог з головою КМРЄ, а в січні 2018 року зберемося на чергове засідання Спільного комітету", - написав він у Facebook.

Він додав, що створення робочої групи підтримав тільки посол Росії і "деякі інші посли".

"Картинка для адвокатів Росії зіпсувалася. Але вони, звичайно, продовжать прориватися...", - підсумував він.

Нагадаємо, ПАРЄ позбавила делегацію Росії права голосу в січні 2015 року через агресію цієї країни проти України. Відтоді російські представники чинили тиск на ПАРЄ, намагаючись домогтися скасування санкцій.

Парламентська Асамблея Ради Європи на засіданні 11 жовтня затвердила резоюцію, яка фактично відкриває шлях до зняття політичних санкцій з Російської Федерації.