Коштів на субсидії вистачить для всіх, хто потребує соцзахисту, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняє, що коштів на субсидії вистачить для всіх, хто має право на них. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

"Коштів вистачить на всіх, хто потребує соціального захисту. Зараз плануємо близько 55 млрд на наступний рік, але ми будемо верифікувати і всі люди, які мають право на субсидії, отримають їх. Ці субсидії люди отримають остаточно, без будь-яких додаткових тягарів, тому це адресна соціальна підтримка українців", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, 60% українців отримують субсидії і цей відсоток може збільшитися до 90%.