Lufthansa придбає більшу частину Air Berlin

Найбільший авіаперевізник Німеччини - концерн Lufthansa - придбає більшу частину збанкрутілої компанії Air Berlin. Відповідна угода буде підписана вдень у четвер, 12 жовтня, повідомив голова правління Lufthansa Карстен Шпор (Carsten Spohr).

У коментарі виданню Rheinischen Post Шпор повідомив, що Lufthansa придбає 81 літак Air Berlin та працевлаштує три тисячі співробітників збанкрутілої авіакомпанії. А загальна сума, яку Lufthansa витратить на купівлю активів Air Berlin, складе близько 1,5 мільярда євро, повідомив Шпор. Загалом у Air Berlin працювало близько восьми тисяч співробітників, і раніше керівництво авіаперевізника висловлювало надії, що близько 80 відсотків її співробітників отримають роботу в інших авіакомпаніях.

Авіакомпанія Air Berlin була другим за потужністю німецьким гравцем на ринку авіаперевезень. Компанія кілька років поспіль зазнавала збитків, у 2016 році вони склали 780 мільйонів євро. Авіакомпанія оголосила про неплатоспроможність після того, як головний акціонер - Etihad - відмовився надавати їй фінансову підтримку. До цього моменту літаки Air Berlin продовжували виконувати рейси завдяки отриманому від уряду ФРН кредиту.

Загалом на європейському ринку авіаперевезень працює понад 230 компаній. Але найбільша частка ринку (65 відсотків) припадає на п'ять з них: Lufthansa, Air France, IAG, Easyjet та Ryanair.