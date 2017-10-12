Microsoft та Facebook закінчили прокладати інтернет-кабель Telxius через Атлантичний океан

В Microsoft стверджують, що трансатлантичний інтернет-кабель Marea, який перетинає Атлантику, є найпотужнішим підводним кабелем на сьогодні. Його пропускна спроможність складає 160 Тбіт даних за секунду. Це в 16 млн разів більше, ніж середня швидкість звичайної домашньої інтернет-лінії, повідомляє Інтерфакс.

Його спроможність еквівалентна 71 млн одночасних переглядів потокового відео високої чіткості. Новий надшвидкісний інтернет-кабель поєднав іспанське місто Більбао та американське Вірджинія-Біч. Кабель запрацює на початку 2018 року та зможе взяти на себе велику частину трафіка між континентами.

Наразі більша частина інтернет-трафіка проходить через кабелі, які розташовані на дні океанів і сполучають між собою континенти. У випадку виходу з ладу частини мережі, це може спричинити проблеми із зв'язком між континентами.

Новий кабель розмістили значно південніше за інші трансатлантичні кабелі для підвищеної відмовостійкості та надійнішого з'єднання.

Marea проходить на глибині понад 3 км, його протяжність перевищує 6,6 тис. км, а маса близько 4,65 тис. тонн. Проект стартував у 2016 році.

Зазначається, що величезна пропускна спроможність кабелю допоможе задовольнити зростаючий попит на інтернет та хмарні сервіси.