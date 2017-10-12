Міжнародні відносини з часів II Світової нині найбільш непевні, - Фріланд

Нині міжнародні відносини перебувають у найбільш непевному стані з часів Другої світової війни. Таку думку висловила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд під час виступу на саміті найвливовіших жінок світу за версією часопису Fortune, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У сучасному світі є багато речей, що викликають занепокоєння. Зараз, мабуть, найбільш непевний момент у міжнародних відносинах з часів завершення Другої світової війни», - сказала Фріланд.

Вона відзначила вагому роль міжнародних інституцій у підтримці стабільності у світі, але визнала, що в нинішніх умовах вони не завжди виконують свою роль.

«(Повоєнний світоустрій – ред.) дійсно працював, особливо для трансатлантичних народів. З часом він залучав усе більше людей у мирний, успішний світ. Було чудово. Але зараз цей порядок починає розпадатися. Як наслідок, виникає напруженість у багатьох місцях», - зазначила глава МЗС Канади.

Як приклад вона навела кризу відносин із Північною Кореєю.