МЗС України направило ноту протесту з вимогою заборонити сепаратистські провокації угорських радикалів

Міністерство закордонних справ Угорщини повідомило українському посольству про акцію 13 жовтня під гаслом "Самовизначення для Закарпаття". Це стало відомо з твіта міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

1/2 Угорс. МЗС повідомив нашому Посольству про акцію 13.10 під гаслом "Самовизначення для Закарпаття". Це що,Будапешт підтримує сепаратизм? — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) October 11, 2017

"МЗС повідомив нашому посольству про акції 13 жовтня під гаслом "Самовизначення для Закарпаття". Це що, Будапешт підтримує сепаратизм?, - написав Клімкін.

Він наголосив, що МЗС негайно направив ноту протесту з вимогою заборонити цю провокацію.

Організаторами акції виступила угорська право-радикальна партія "Йоббік", повідомляє Мukachevo.net,.

Причиною для акції, як повідомляють, є те, що Україна заборонила в'їзд на 5 років на територію держави представникам "Йоббіка" - депутату Кристині Морваі та адвокату Томашу Гауді-Надь.

Метою акції називають підтримку "самовизначення для Закарпаття". Представники "Йоббік" стверджують, що угорці Закарпаття опинилися у заручниках і їм "заборонили навчатися на рідній мові, мислити і усвідомлювати себе угорцем".