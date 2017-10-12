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Володимир Яворівський, український письменник, громадсько-політичний діяч

МЗС України направило ноту протесту з вимогою заборонити сепаратистські провокації угорських радикалів

12 жовтня, 2017 - 11:20

Міністерство закордонних справ Угорщини повідомило українському посольству про акцію 13 жовтня під гаслом "Самовизначення для Закарпаття". Це стало відомо з твіта міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

"МЗС повідомив нашому посольству про акції 13 жовтня під гаслом "Самовизначення для Закарпаття". Це що, Будапешт підтримує сепаратизм?, - написав Клімкін.

Він наголосив, що МЗС негайно направив ноту протесту з вимогою заборонити цю провокацію.

Організаторами акції виступила угорська право-радикальна партія "Йоббік", повідомляє Мukachevo.net,.

Причиною для акції, як повідомляють, є те, що Україна заборонила в'їзд на 5 років на територію держави представникам "Йоббіка" - депутату Кристині Морваі та адвокату Томашу Гауді-Надь.

Метою акції називають підтримку "самовизначення для Закарпаття". Представники "Йоббік" стверджують, що угорці Закарпаття опинилися у заручниках і їм "заборонили навчатися на рідній мові, мислити і усвідомлювати себе угорцем".

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