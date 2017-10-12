На Одещині виявили 21 боєприпас часів II Cвітової війни, - ДСНС

12 жовтня, 2017 - 12:40
За межами с.Констанівка Саратського району Одещини виявили 21 боєприпас часів Другої світової війни. Відповідне повідомлення надійшло до служби порятунку, повідомляє з посиланням на прес-центр ДСНС в області УНН.
"Серед небезпечних знахідок артснаряди калібру 100 мм – 5 одиниць, 76 мм – 10 одиниць, мінометні міни калібру 50 мм – 6 одиниць",- зазначили в ДСНС.
12 жовтня планується вилучення та знешкодження боєприпасів групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Джерело: УНН