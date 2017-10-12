На Вінниччині запровадять премію імені Миколи Леонтовича

Депутати Вінницької облради під час сьогоднішньої позачергової сесії ухвалили рішення про заснування премії імені Миколи Леонтовича. Її вручатимуть професійним композиторам та хоровим колективам щороку в грудні до дня народження композитора. Розмір премії складатиме 20 тисяч гривень. Кошти виділятимуться з обласного бюджету. Як зазначила голова постійної депутатської комісії з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовної спадщини та історичної спадщини Людмила Станіславенко, запроваджують премію Леонтовича задля популяризації особистості та творчості видатного композитора – особливо серед дітей, підлітків та молоді.

«Переглядаючи новорічні стрічки, які знімали імениті закордонні режисери, можна почути, що в більшості з них у якості саундтреку використовується «Щедрик». Але молоді люди не завжди знають, що відому на весь світ мелодію написав наш земляк – вінничанин Микола Леонтович. Саме тому депутатським корпусом Вінниччини з нагоди 140-річниці від дня народження видатного композитора було ухвалене рішення про запровадження премії на честь цього видатного композитора, – каже Людмила Станіславенко. – За умовами конкурсу, колективи чи митці, які отримали її один раз, повторно зможуть подаватися лише через три роки, окрім того премія не присуджуватиметься посмертно. Конкурсна комісія оцінюватиме роботи композиторів, які були написані та опубліковані впродовж останніх двох років й стали відомі не пізніше, як за два місяці до дати присудження премії. Також розглядатимуться твори професійних хорових колективів, які протягом останнього року виступали з програмами, що популяризують творчість Миколи Леонтовича».

Детальна інформація про умови проведення конкурсу на здобуття премії буде оприлюднена на офіційному веб-сайті управління культури і мистецтв Вінницької ОДА.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора