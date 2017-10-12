Надання зброї Україні у США підтримують на високому політичному рівні, - віце-прем'єр

Американська влада на високому політичному рівні підтримує рішення про надання Україні летальної зброї.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі "5 каналу".

"З моєї подорожі до Сполучених Штатів і з візиту президента України, який вів перемовини і з цього приводу теж, є повна підтримка на високому політичному рівні надання Україні летальної зброї у США", - наголосила вона.

За словами Климпуш-Цинцадзе, остаточне рішення у цьому питанні ще має ухвалити президент США Дональд Трамп.

"Я сподіваюся, що воно не за горами і воно буде ухвалене, через те, що є повна, двопартійна підтримка Конгресу і є підтримка на рівні очільників як оборонного, так і зовнішньополітичного відомства, і керівника Ради нацбезпеки США", - зауважила Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що зараз відбувається дуже предметна дискусія про те, які конкретні види озброєння будуть надані.