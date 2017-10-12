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Володимир Яворівський, український письменник, громадсько-політичний діяч

Низці вулиць Києва повернули історичні назви, - КМДА

12 жовтня, 2017 - 12:56
Фото: dostup.pravda.com.ua

На засідання Київської міськради ухвалили рішення про повернення історичних назв низці вулиць і провулків столиці, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Мова йде про повернення історичної назви. За результатами громадських обговорень 89 учасників підтримали цей проект рішення", - сказав заступник голови КМДА Олексій Резніков. 

Київська міська рада перейменувала провулок Краснодонський на провулок Кучмин Яр у Солом'янському районі міста.

 

Також Київрада перейменувала такі вулиці та провулки у столиці:

-  вул. Красноводську - на вул. Хотинську у Подільському районі;

- вул. Миколи Лебедєва - на вул. Юрія Поправки у Дніпровському районі;  

- провулок Горького - на пров. Бориса Шахліна у Голосіївському районі; 

- вул. Ярослава Галана - на вул. Августина Волошина у Солом'янському районі;

- вул.Тимофія Шамрила - на вул. Парково-Сирецьку у Шевченківському районі;

- площу Інтернаціональну перейменовано на площу Валерія Марченка;

- вул. Дніпродзержинську - на вул. Кам’янську у Дарницькому районі; 

- вул. Лебедєва-Кумача - на вул. Миколи Голего у Солом'янському районі;

- вул. Соціалістичну - на вул. Левка Мацієвича у Солом'янському районі;

- вул. Ежена Потьє - на вул. Антона Цедіка у Шевченківському районі.

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