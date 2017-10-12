Низці вулиць Києва повернули історичні назви, - КМДА

На засідання Київської міськради ухвалили рішення про повернення історичних назв низці вулиць і провулків столиці, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Мова йде про повернення історичної назви. За результатами громадських обговорень 89 учасників підтримали цей проект рішення", - сказав заступник голови КМДА Олексій Резніков.
Київська міська рада перейменувала провулок Краснодонський на провулок Кучмин Яр у Солом'янському районі міста.
Також Київрада перейменувала такі вулиці та провулки у столиці:
- вул. Красноводську - на вул. Хотинську у Подільському районі;
- вул. Миколи Лебедєва - на вул. Юрія Поправки у Дніпровському районі;
- провулок Горького - на пров. Бориса Шахліна у Голосіївському районі;
- вул. Ярослава Галана - на вул. Августина Волошина у Солом'янському районі;
- вул.Тимофія Шамрила - на вул. Парково-Сирецьку у Шевченківському районі;
- площу Інтернаціональну перейменовано на площу Валерія Марченка;
- вул. Дніпродзержинську - на вул. Кам’янську у Дарницькому районі;
- вул. Лебедєва-Кумача - на вул. Миколи Голего у Солом'янському районі;
- вул. Соціалістичну - на вул. Левка Мацієвича у Солом'янському районі;
- вул. Ежена Потьє - на вул. Антона Цедіка у Шевченківському районі.