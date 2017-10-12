Низці вулиць Києва повернули історичні назви, - КМДА

На засідання Київської міськради ухвалили рішення про повернення історичних назв низці вулиць і провулків столиці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мова йде про повернення історичної назви. За результатами громадських обговорень 89 учасників підтримали цей проект рішення", - сказав заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Київська міська рада перейменувала провулок Краснодонський на провулок Кучмин Яр у Солом'янському районі міста.

Також Київрада перейменувала такі вулиці та провулки у столиці:

- вул. Красноводську - на вул. Хотинську у Подільському районі;

- вул. Миколи Лебедєва - на вул. Юрія Поправки у Дніпровському районі;

- провулок Горького - на пров. Бориса Шахліна у Голосіївському районі;

- вул. Ярослава Галана - на вул. Августина Волошина у Солом'янському районі;

- вул.Тимофія Шамрила - на вул. Парково-Сирецьку у Шевченківському районі;

- площу Інтернаціональну перейменовано на площу Валерія Марченка;

- вул. Дніпродзержинську - на вул. Кам’янську у Дарницькому районі;

- вул. Лебедєва-Кумача - на вул. Миколи Голего у Солом'янському районі;

- вул. Соціалістичну - на вул. Левка Мацієвича у Солом'янському районі;

- вул. Ежена Потьє - на вул. Антона Цедіка у Шевченківському районі.