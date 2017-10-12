Омелян визнав нездатність виконати план з ремонту доріг в Україні

У 2017 році в Україні буде капітально відремонтовано близько 2 тис. км автомобільних доріг з планованих 2,5 тис. км, в зв'язку з недостатнім фінансуванням.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНІАН.

"На початку цього року, коли нам обіцяли фінансування в розмірі 35 млрд грн, ми виходили з того, що ми побудуємо близько 2,5 тис. км доріг. Оскільки фінансування не надійшло в тому обсязі, в якому було заплановано, по факту ми маємо більше 20 млрд грн, відповідно наш прогноз - 2 тис. км доріг на кінець року ", - сказав він.

Нагадаємо, що в кінці серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що загальний обсяг коштів, які вже виділені на проведення дорожніх робіт в країні, в цьому році перевищив 20 млрд грн, а протяжність вже відремонтованих доріг становить понад 750 км.

Раніше в уряді розраховували, що Україна у 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в три рази в порівнянні з 2016 роком - до 30 млрд грн.

За інформацією уряду, у 2016 році в Україні було відремонтовано 816 км доріг, ще на 711 км подладено захисне покриття, "ямковий" ремонт проведено на 9 млн квадратних км автодоріг.

За словами Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 млрд грн із заявлених урядом близько 20 млрд грн. За даними Укравтодору, щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється щонайменше у 60 млрд грн.