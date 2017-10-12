Переговори щодо фінансового питання Brexit наразі заблокували, - Єврокомісія

Питання фінансових зобов’язань Великої Британії перед бюджетом ЄС у переговорах з Єврокомісією щодо Brexit на даному етапі заблоковано.

Про це заявив голова переговорної групи Єврокомісії щодо виходу Британії із ЄС Мішель Барньє за результатами чергового раунду консультацій, які проходили цього тижня у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Цього тижня Сполучене Королівство було не готовим конкретно визначити свої зобов’язання. Ми провели лише технічні дискусії", - повідомив представник Єврокомісії.

Він наголосив, що у питанні фінансових зобов’язань Лондона перед бюджетом ЄС у процесі виходу зі Спільноти сторони зайшли у "глухий кут", що викликає занепокоєння.

Відтак, головний переговірник від ЄС заявив, що не рекомендуватиме лідерам ЄС затверджувати мандат на наступні етапи переговорів, що планувалося зробити на саміті наступного тижня.

Як повідомлялося, за різними оцінками, фінансових рахунок, який ЄС виставляє Лондону за Brexit, може сягати 50-70 млрд євро.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Brexit не завадить виконанню Великою Британією своїх зобов’язань по забезпеченню безпеки у Європі.