Після параду в Іспанії впав винищувач

Винищувач Eurofighter впав біля військової бази Лос Льянос в Альбасете після параду в Мадриді з нагоди Дня Іспанії.

Представник міністерства оборони в коментарі агентству "Франс прес" підтвердив крах літака.

За даними ЗМІ, пілот не зміг катапультуватися з літака і загинув. Інформації про інших постраждалих не надходило.

Іспанська газета El Pais з посиланням на очевидців повідомляє, що на місці катастрофи почалася пожежа.

Парад з нагоди Дня Іспанії, що пройшов у четвер, відвідали іспанський король Філіп IV, прем'єр-міністр Маріано Рахой і високопосадовці. Національне свято цього року виглядало як символ єдності країни на тлі політичної кризи після невизнаного референдуму про вихід Каталонії зі складу країни.

Напередодні уряд Іспанії відкинув декларацію незалежності Каталонії, підписану лідером автономії Карлесом Пучдемоном.

Нагадаємо, на японському острові Окінава зазнав аварії вертоліт CH-53 Sea Stallion американських ВМС.