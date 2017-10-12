Поблизу Станиці Луганської можуть розвести озброєння вже наступного тижня, - штаб АТО

Сторони конфлікту можуть спробувати розвести озброєння поблизу Станиці Луганської вже наступного тижня. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг провів зустріч з командою Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Під час цього вони обговорили реалізацію Рамкового рішення щодо розведення сил та засобів на ділянці поблизу "Станиці Луганської". Втім, для початку цього процесу режим тиші на ділянці має бути витримано сім діб, передає Еспресо.

"Однак, 9 жовтня українською стороною СЦКК було зафіксовано випадок порушення режиму припинення вогню з боку НЗФ ОРЛО, про що невідкладно інформувалась СММ ОБСЄ. Тепер можлива дата розведення сторін – 18 жовтня 2017 року", - підсумували у штабі.