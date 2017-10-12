Порошенко готовий "одрубати руки" тим, хто краде в армії

Президент України Петро Порошенко заявив, що не дозволить нікому красти в армії - інакше "руки відрубає". Про це він заявив, оглядаючи гуртожитки Збройних сил у Києві, передає"112 Україна".

"Позиція перша – нікому не дозволю красти в армії. Тим, хто буде красти в армії – відрубаю руки. Це позиція президента. Армія – це предмет моєї персональної турботи, армія є одним із наших очевидних досягнень за три роки, - це було зроблено моїми зусиллями, зусиллями міністра оборони, зусиллями міністерства оборони, керівництва Нацштабу, волонтерів і волонтерського десанта, коли він був висаджений на найбільш важких часах в 2014 році для того, щоб не допустити корупцію", - сказав Порошенко.

Президент схвально відгукнувся про те, що підозру передали до правоохоронців.

"Позиція друга – я вітаю, коли будь-яка підозра щодо корупції передається в правоохоронні органи. Незалежно, НАБУ, САП, ГПУ, СБУ, там, де по підслідності, - Нацполіція, будь-хто, - замість того щоб бігати по телеекранах, замість того, щоб робити політиканство, єдине, що я чекаю від – негайна передача до правоохоронних органів включно із НАБУ. Це правильна громадянська позиція", - додав голова держави.

Він наголосив, що розслідування треба провести у найкоротші терміни, представити суспільству і передати до суду.

"Будь-яке затягування, коли справи ведуться із розслідуванням 3-4 роки, є неприйнятними. Це руйнує логіку боротьби з корупцією", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо, вчора детективи НАБУ та САП затримали заступника Міністра оборони України та директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства. Їх підозрюють у причетності до корупційної схеми з розтрати державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міністерства оборони України.