Послом доброї волі ООН стала Джамала

Переможниця "Євробачення-2016", українська співачка Джамала стала послом доброї волі Міжнародної організації з міграції та долучиться до глобальної боротьби з торгівлею людьми. Про це повідомляє Центр новин ООН.

Джамала візьме участь в інформаційній кампанії, присвяченій боротьбі з сучасними формами рабства.

Зазначається, вона зніметься в спеціальному відеоролику, присвяченому цій проблемі. Відео з’явиться в ефірі українських телеканалів 18 жовтня - в Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

В організації нагадують, що торгівля людьми та сучасні форми рабства є глобальними злочинами і стосуються всіх країн світу.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш заявив, що більшість смертних вироків у світі виноситься у 4 азійських країнах.