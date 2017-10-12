Представники російської сторони не дозволили українським лікарям відвідати Павла Гриба, - батько

До Павла Гриба, якого затримали у Гомелі і наразі утримують в Краснодарському СІЗО, відмовились впускати українських лікарів. Про це повідомив батько затриманого Ігор Гриб, інформує УНН.

"Вчора був адвокат у Павла. Про стан його здоров'я адвокат нічого сказати не може, тому що він не лікар, але є інформація, що Павло писав заяву, щоб надали дозвіл українським лікарям його відвідати. Однак російська сторона йому дала відмову", - сказав І.Гриб.

При цьому батько викраденого українця повідомив, що ЄСПЛ направив ще один лист до РФ про те, що запрошує українських медиків, зокрема лікаря, який з дитинства лікував П.Гриба, в СІЗО і хоче отримати саме від українських лікарів висновок про стан здоров'я затриманого "перед тим, як суд ухвалить рішення щодо прийняття якихось заходів".

Крім того, ЄСПЛ вимагає від російської сторони надати інформацію про те, яке лікування П.Гриб отримував в РФ і документацію щодо стану його здоров'я в друкованому вигляді.

Батько затриманого уточнив, що до цього РФ надсилала в ЄСПЛ сканкопії документів, у яких не можливо розібрати текст.

Крім того, за його словами, МЗС направило ноту протесту в зв’язку з недопуском українського консула до затриманого, а також ноту із новим запитом на дозвіл на відвідання П.Гриба консулом в Краснодарському СІЗО.

І.Гриб уточнив, що російська сторона ігнорує вимоги консула України про зустріч з П.Грибом. Крім того, за його даними, МЗС України сьогодні направило ще одну ноту з вимогою допуску до затриманого українських лікарів. І.Гриб додав, що список медиків був переданий в РФ раніше.