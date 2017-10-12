Ракета-носій Falcon 9 успішно здійснила запуск супутника та повернулася на землю

Ракета-носій Falcon 9, яка стартувала з космодрому на мисі Канаверал, здійснила запуск телекомунікаційного супутника SES 11/EchoStar 105.

Перший ступінь повернувся на Землю, здійснивши посадку на платформу біля Атлантичного узбережжя США, повідомляється на сайті SpaceX.

Як уточнили в компанії, супутник SES 11/EchoStar 105 вивела на орбіту ракета, перший ступінь якої раніше використовувався для відправки до МКС вантажного корабля Dragon у лютому.

Супутник призначений для передачі телекомунікаційного та інтернет-сигналу для потреб уряду США на території 50 штатів Америки, а також у районі Мексиканської затоки і в країнах Карибського басейну. SES-11 створений для передачі відеосигналів високої роздільної здатності HD і UHD.