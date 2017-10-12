СБУ попереджає про можливу масштабну кібератаку на держструктури та приватні компанії

Служба безпеки України попереджає про підготовку нової хвилі масштабної кібератаки на державні структури та приватні компанії.

За інформацією спецслужби, цілями зловмисників визначені великі державні та приватні компанії. Основна мета ‒ порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в країні. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Фахівці СБ України отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, у тому числі загальнодоступного прикладного програмного забезпечення. Механізм її реалізації буде подібним до кібератаки, проведеної в червні 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у СБУ, для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем необхідно дотримуватись таких рекомендацій:

- оновити сигнатури антивірусного ПЗ на серверах і робочих станціях;

- здійснити резервування інформації, що оброблюється на комп’ютерному обладнанні;

- забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення, у т.ч. OS Windows усіх без винятку версій.

Нагадаємо, у Дніпрі створено перший в Україні муніципальний центр реагування.