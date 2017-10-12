СБУ викликала на допит у справі про катастрофу "Боїнга" п'ятьох громадян РФ

Служба безпеки України викликала на допит у справі про катастрофу "Боїнга" в Донецькій області п'ятьох громадян РФ. Повістки опубліковані в газеті органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр".

На допит викликані: Сергій Дубінський, Олег Пулатов, Євген Васильєв, Ельдар Оруджев і Едуард Гілазов.

Раніше повідомлялося, що міжнародна команда розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, в якій йдеться про те, що перевезення установки "Бук", з якої, ймовірно, був збитий літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубінський відомий під псевдонімом "Хмурий". Був також опублікований запис телефонної розмови "Хмурого" про катастрофу MH17.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито 17 липня 2014 року поблизу Тореза Донецької області. На його борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна група з розслідування катастрофи літака прийшла висновку, що лайнер був збитий з підконтрольною проросійським бойовикам території ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Повідомлялося також, що встановлені імена 100 осіб, підозрюваних у причетності до катастрофи літака "Малазійських авіаліній", вони будуть названі до 2018 року.