США оголосили про вихід з ЮНЕСКО

Сполучені Штати залишають установу ООН з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО. Про це йдеться в заяві Держдепу, пише 112-Україна.

В оприлюдненій американським зовнішньополітичним відомством заяві сказано, що США мають намір припинити своє членство в ЮНЕСКО і заснувати наглядову місію при організації.

"12 жовтня 2017 року Держдепартамент повідомив генеральному директору ЮНЕСКО Ірині Боковій про рішення Сполучених Штатів вийти з організації та про намір заснувати постійну наглядову місію при ЮНЕСКО", — йдеться в повідомленні.

У документі зазначено, що рішення про вихід з організації набуде чинності 31 грудня 2018 року.

Як передає AFP, гендиректор ЮНЕСКО Ірина Бокова вже висловила жаль у зв'язку з рішенням США.

