Світоліна завершила свої виступи в Гонконзі через травму

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила свої виступи на HongKong Tennis Open.

Травма ноги, яку українка дістала в матчі Зоряни Діас, не дала можливість Світоліній зіграти вище за перше коло турніру. Нагадаємо, Світоліна була одним із фаворитів турніру в Китаї.

Тим часом інший український тенісист вдало продовжив свої ігри. Олександр Долгополов обіграв Фелісіано Лопеса і тепер вийде на корт проти переможця матчу Дієго Шварцман – Роджер Федерер.

Нагадаємо, раніше Світоліна здобула 180-ту перемогу в кар'єрі, обігравши росіянку.