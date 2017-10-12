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Володимир Яворівський, український письменник, громадсько-політичний діяч

Світоліна завершила свої виступи в Гонконзі через травму

12 жовтня, 2017 - 11:19
Фото Reuters

Українська тенісистка Еліна Світоліна завершила свої виступи на HongKong Tennis Open.

Травма ноги, яку українка дістала в матчі Зоряни Діас, не дала можливість Світоліній зіграти вище за перше коло турніру. Нагадаємо, Світоліна була одним із фаворитів турніру в Китаї.

Тим часом інший український тенісист вдало продовжив свої ігри. Олександр Долгополов обіграв Фелісіано Лопеса і тепер вийде на корт проти переможця матчу Дієго Шварцман – Роджер Федерер.

Нагадаємо, раніше Світоліна здобула 180-ту перемогу в кар'єрі, обігравши росіянку.

Джерело: 112 Україна
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