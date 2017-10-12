Трамп погрожує телеканалам забирати ліцензії через "фейкові новини"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив, що може підняти питання позбавлення ліцензій телеканалу NBC та інших мовників через "фейкові новини", які ті нібито розповсюджують.

"З усіма фейковими новинами, які продукують NBC та інші телеканали, у який момент буде доречним підняти питання про їхні ліцензії? Це погано для країни!", - написав Трамп у своєму Twitter у середу, 11 жовтня, передає DW.

Згодом він додав, що новинні телеканали стали "настільки упередженими, викривленими та фейковими, що має бути підняте питання щодо їхніх ліцензій, і, якщо це буде доречним, вони мають бути анульовані". "Це є нечесним перед громадськістю", - завершив Трамп свій допис на Twitter.

Ці коментарі Трампа були викликані повідомленням NBC ще минулого тижня про те, що нібито влітку цього року державний секретар США Рекс Тіллерсон назвав Трампа "ідіотом". Сталось це після наради у Пентагоні, під час якої президент США вимагав збільшити ядерний арсенал країни.

Як зазначає агентство AP, американські загальнонаціональні телеканали, такі як NBC, не потребують ліцензії для здійснення мовлення, оскільки фактично є мережами телекомпаній. Зокрема, NBC належать кілька місцевих мовників у великих американських містах, кожна з яких, однак, потребує ліцензії. Але, як пояснюють експерти, хоча теоретично позбавлення телеканалів ліцензій є можливим на підставі поширення "фейкових новин", проте довести це на практиці буде практично неможливо.