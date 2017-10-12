Туреччина не буде пускати до своїх портів торгові судна з окупованого Криму

Туреччина закрила свої порти для торгових суден, що прибувають з анексованого Росією Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка, опублікувавши лист палати судноплавства торгово-промислової палати Туреччини.

У документі зазначено, що судна, які прибувають з Криму, не буде допущено до портів Туреччини. Крім того, вводиться заборона на їх відплиття.

"Турецьким портам, морським агентам, операторам та судновласникам офіційно повідомляється про те, що "судна, що прибувають з регіону Криму і його портів, не пропускаються у нашу країну (Туреччину), а дозвіл на відплиття з портів цього регіону не надається", - написала вона.

Щоб не допустити прибуття в свої порти торговельних суден, які побували в Криму, Туреччина вводить жорстку перевірку суднової документації кораблів.

"Контроль забезпечується шляхом запиту від суден документів про вихід з останнього порту, а також записів бортового журналу щодо виходу з останнього порту, для супроводу суб’єкта під час повідомлення керівництвом портів про прибуття суден з чорноморських портів, а також проводиться контроль через використання усіх доступних систем і відкритих ресурсів (AIS тощо) для перевірки того факту, що кораблі прибули з вказаних портів", - сказано в листі торгово-промислової палати Туреччини.