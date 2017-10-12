У Харкові висадили 200-метрову алею сакур

12 жовтня, 2017 - 22:48
У четвер, 12 жовтня, в Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького в Харкові висадили 80 сакур, повідомила прес-служба міськради.
Зазначається, що сакури Канзан - це подарунок Харкову на честь 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Японією.
У церемонії висадки дерев взяла участь японська делегація, включно з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Сіґекі Сумі з дружиною.
"Ми обговорили з міським головою питання розширення співробітництва в бізнесі. Я впевнений, що посаджені дерева стануть символом початку цієї роботи", - зазначив Сіґекі Сумі.
Джерело: День