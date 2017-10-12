У Херсоні працює "Соціальне таксі"

12 жовтня у Херсоні презентували роботу нової служби під назвою «Соціальне таксі». Людей з особливими потребами та маломобільні категорії населення перевозитимуть два спеціально обладнані мікроавтобуси з автоматичними підйомниками. Ініціативу запровадили за підтримки Центру розвитку сім’ї та батьківства «Мій Дім» і підприємства «Спроможна громада «Рідна земля». Викликати таксі можна за номером телефону: (050) 419 41 42. Обіцяють, що соціальне таксі працюватиме не тільки в обласному центрі, а прийматиме виклики від мешканців сусідніх селищ в радіусі 10-15 км.

«Працюватимемо цілодобово. Послуги соціального таксі у тестовому режимі – а це ще приблизно 3 тижні – безкоштовні. У майбутньому плануємо збільшити кількість машин», – говорить директор підприємства «Спроможна громада «Рідна земля» Олександр Власенко.

«У Херсоні є обласний благодійний фонд «Мій дім», мета якого – аби сирітства у нашій області не було. Але до фонду почали звертатися люди з інвалідністю. Ми створили ГО Спілка інвалідів України «Рідна земля» і почали допомагати цим людям. Однак швидко зрозуміли – для цього треба значні кошти. За останні півроку ми витратили на це близько 200 тисяч, – розповіла під час презентації проекту директорка Спілки інвалідів України «Рідна земля» Інна Михайлова. – Тому ми вирішили давати людям не лише «рибу», а й «вудочку» – створити підприємство «Спроможна Громада «Рідна земля», долучити бізнесменів, які би вкладали в це гроші і брати людей з робочою групою інвалідності на роботу. Ми вдячні міській владі за підтримку у реалізації проекту «Соціальне таксі». До нас уже кілька тижнів телефонують люди і цікавляться цією послугою. Ми віримо, що цей проект стане відомим і потрібним у Херсоні».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон