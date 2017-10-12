У Києві може з’явитися сквер імені Бориса Нємцова, - мерія

Найближчим часом один зі скверів Києва можуть назвати на честь Бориса Нємцова. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє прес-служба КМДА.

"Я не можу сказати, що з Борисом Нємцовим ми були великими друзями, але ми мали добрі відносини. Те, що сталося з Нємцовим, – це російські реалії, коли вбивають людей, які мають альтернативну думку. Впевнений, що це було політичне вбивство за його погляди та критику влади", - наголосив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що обговорював можливість перейменування якогось об’єкта у Києві на честь опозиційного російського політика з його дочкою Жанною, і тепер це питання має розглянути Київрада.

"Впевнений, що це питання буде проголосоване. Ми вже визначили сквер і обговорили можливість встановлення пам’ятника. Найближчим часом ми ухвалимо рішення щодо цих питань", - сказав мер Києва.