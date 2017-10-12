У Києві знизили тарифи на воду та опалення

Національна комісія з регулювання тарифів знизила ціни на воду та тепло для населення у Києві.

Відповідні рішення комісія прийняла сьогодні на засіданні, передає РБК-Україна.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, знизила тариф енергогенеруючої компанії "Київенерго" на централізоване гаряче водопостачання для населення на 4,5% і на 2% знизила тариф на опалення.

Згідно з рішенням, тарифи для "Київенерго" на послугу з централізованого постачання населення гарячою водою встановлені на рівні 80,62 грн за куб. м з полотенцесушителем і 74,53 грн за куб. м без сушки для рушників.

Також комісія встановила для "Київенерго" тарифи на послугу централізованого опалення для споживачів при наявності квартирного чи будинкового лічильника на рівні 1385,83 грн за Гкал і 31,55 грн за кв. м опалювальної площі в місяць для житлових будинків без будинкових чи квартирних приладів обліку.