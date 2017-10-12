У Києво-Могилянській бібліотеці знайшли замурований у стіну старий револьвер

Під час ремонту в залі Староакадемічного корпусу Києво-Могилянської академії в столиці знайшли раритетний револьвер віком щонайменше 150 років.

Про це повідомило керівництво університету, передає радник міністра МВС Михайло Апостол у Facebook.

Він розповів, що зброя схожа на жіночу, а у шестизарядному барабані бракувало однієї кулі.

"Всі ознаки, що виготовлений в Європі: чорна пластмаса з декоративними візерунками вмонтована в металічний корпус, а на корпусі вибито цифру 7 і букви RN і щось на зразок корони", - розповів Апостол.

Староакадемічний корпус Києво-Могилянської академії побудував Іван Мазепа у 1704 році.