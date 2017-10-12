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Ліна Костенко, українська письменниця-«шістдесятниця», поетеса

У Луцьку відкрили перший на Волині і другий в Україні Центр слуху і мови

12 жовтня, 2017 - 15:43

Участь у його відкритті взяв вчений зі світовим іменем професор Генрік Скаржинський, який очолює Інститут фізіології та патології слуху у  Польщі. Він першим в Польщі у 1992 році розробив та впровадив інноваційну програму лікування цілковитої глухоти за допомогою "равликових" імплантантів, у 1999 році – новітню у світовому вимірі загальнодоступну програму перевірки слуху, мови і зору через Інтернет. Професор є першим у світі автором, який у 2002 році винайшов та впровадив технологію лікування часткової глухоти у дорослих, а у 2004 – провів першу у світі операцію у немовляти з подібною хворобою. Він регулярно проводить лекції для українських лікарів в Україні, приймає їх на  стажування,  ділиться досвідом. Волинський центр слуху і мови став філіалом Інституту фізіології та патології слуху, його директор -  отоларинголог Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Щурук розказує, що співпраця  з польськими колегами – уже багаторічна.

Адже проблема втрати слуху актуальна і для України. Порушення слуху та мовлення стає значною проблемою не тільки для тих, хто ними страждає, але й для членів їхніх сімей, родичів, близьких, колег по роботі. Олександр Щурук походить з відомої  на Волині лікарської родини. Його батько Зіновій Степанович Щурук – заслужений лікар України, має багато новаторських розробок в отоларингології, нині ЛОР-відділення Волинської обласної клінічної лікарні очолює його старший син Георгій. В останні 30 років у цьому відділенні  проводяться складні мікрохірургічні операції на середньому вусі. Володіння технікою таких операцій – основа для проведення хірургічного етапу кохлеарної імплантації.

Центр слуху і мови відкрито на  базі Волинської обласної клінічної лікарні, головний  лікар якої - Іван Миколайович Сидор – підтримує усі новітні технології. Участь у відкритті Центру взяв голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик, опісля відбулася  наукова конференція, в якій взяли участь українські та польські лікарі.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Джерело: День
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