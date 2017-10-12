У Львові відбудеться ХХ Тиждень моди

Однією з головних подій і відкриттям Lviv Fashion Week стане виставка робіт легендарного Джанні Версаче у Палаці Потоцьких 26–29 жовтня. Як зазначено на сайті Lviv Fashion Week, моделі авторства італійського дизайнера, які експонуватимуть Lviv Fashion Week, є частиною приватної колекції бразильського колекціонера і художника Александра Стефані. «2017-го по всьому світу проходять пам’ятні заходи на честь видатного модельєра з нагоди 20-річчя від часу його загибелі, до яких приєднується і Lviv Fashion Week», – йдеться у повідомленні. Зазначається також, що частина збірки Gianni Versace. Private collection by Alexandre Stefani була показана на різноманітних івентах (подіях) у Бразилії, Польщі, в рамках Berlin Fashion Week у Німеччині. А от в Україні роботи Gianni Versace експонуватимуть уперше.

Александр Стефані упродовж багатьох років вивчав творчість Версаче і колекціонував його роботи, також зустрічався з друзями і колегами Джанні та спромігся придбати дуже важливі твори – деякі з них сам Версаче віддав друзям, інші були придбані на благодійних аукціонах, які влаштовували знаменитості… Це все і стало основою збірки. Загалом у приватній колекції Стефані – понад півтисячі речей авторства Джанні Версаче, включаючи одяг з найбільш важливих колекцій, який показує найважливіші моменти професійної еволюції відомого дизайнера.

Крім, власне, цієї, зіркової, виставки, відбуватимуться, звісно ж, і традиційні покази – у Львівському аеропорту. А ще організатори ХХ Lviv Fashion Week зазначають, що представлятимуть не лише нові імена, а й нові локації. Зокрема, будуть задіяні приміщення Національного університету «Львівська політехніка» та нещодавно відкритого Центру Шептицького.

Колекції весна/літо 2018 показуватимуть українські модельєри Marta Wachholz, Vozianov, Oksana Mukha by Kateryna Yalova, Lesia Semi, Kateryna Karol, Olesya Hryn, Couture de Fleur, Ivanna Yukhymchuk, Chernikova, Mykytyuk&Yatsentyuk, Tata Kalita, Olena Dats’, Roksolana Bogutska.

Серед учасників ХХ Lviv Fashion Week – дизайнери з Німеччини, Польщі, Грузії, Казахстану та Болгарії.

Заплановані й дебютні дефіле (від молодих модельєрів).

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото з архіву «Дня».