У листопаді "Укрзалізниця" введе повноцінне харчування у нічних поїздах

ПАТ "Укрзалізниця" анонсувала, що у листопаді запровадить сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню кейтерингова компанія пасажирам запропонує широкий вибір страв.

"І компот! У листопаді запропонуємо сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах. У меню – перші страви, сендвічі, снеки, десерти", - написав сьогодні на своїй сторінці у Twitter в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, передає прес-служба компанії.

Пасажири матимуть можливість передзамовлення послуги харчування під час придбання квитків. Також зможуть придбати обрану страву безпосередньо в поїзді.

"Ми запропонуємо нашим пасажирам повноцінний асортимент смачних та корисних страв. Це будуть салати, перші, другі страви. Питання забезпечення харчуванням у нічних поїздах назріло вже давно, однак ми не хочемо пропонувати нашим пасажирам консерви чи сухпайки. Тому знайшли технології, які дозволяють забезпечити свіжість страв упродовж усього рейсу. Наша мета – забезпечити новий формат сервісу",– повідомив Кравцов.

Як зазначається, вартість страв буде такою, як у закладах громадського харчування середньої цінової категорії.

Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" хоче розділити пасажирські перевезення далекого прямування на три сегменти: комфорт, стандарт та економ.