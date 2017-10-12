У Німеччині офіційно оголосили результати виборів до бундестагу

У Німеччині в четвер офіційно оголосили результати парламентських виборів 24 вересня.

Те, що стало відомо вже в ніч на 25 вересня, підтвердив федеральний уповноважений з проведення виборів Дітер Заррайтер, повідомляє Укрінформ.

«Блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу отримав 32,9% голосів, Соціал-демократична партія Німеччини - 20,5%, Вільна демократична партія - 10,7%, Альтернатива для Німеччини - 12,6 %, Ліва партія - 9,2%, Союз- 90/Зелені - 8,9%», - повідомив Заррайтер.

При цьому зі значними втратами проти попередніх виборів до фінішу прийшли блок ХДС/ХСС, який втратив у порівнянні з 2013 роком 8,6%, та СДПН - мінус 5,2%.

Новий бундестаг став найчисленнішим в історії країни - 709 депутатів. У ньому християнський блок отримує 246 місць, соціал-демократи - 153, правопопулістська АдН - 94, ліберали - 80, Ліві - 69, Зелені - 67 місць.

Наступного тижня почнуться «зондуючі» переговори про урядову коаліцію між ХДС/ХСС, ВДП і Зеленими. СДПН оголосила, що йде в опозицію.

Явка виборців становила 76,2% - на 4,7% більше, ніж на минулих виборах. Ніяких порушень під час підготовки до виборів та їх проведення виявлено не було.