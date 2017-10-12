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Володимир Яворівський, український письменник, громадсько-політичний діяч

У Німеччині згоріла одна з найвищих оглядових споруд

12 жовтня, 2017 - 10:52

У Німеччині згоріла одна з найвищих оглядових споруд - вежа Ґете. Про це повідомляє Der Spiegel.

Конструкція перебувала у Франкфурті-на-Майні. За словами пожежників, вони не відразу почали гасити пожежу 43-метрової вежі через ризик обвалу. Спочатку вони займалися тим, щоб забезпечити безпеку в околицях.

"Вежа у Заксенхаузені охоплена полум'ям, її не врятувати", - пише рятувальна служба у Twitter. На даний момент причина пожежі поки невідома, правоохоронці мають намір провести розслідування.

Як зазначає видання, вежа у Заксенхаузені була однією з найвищих дерев'яних оглядових веж у Німеччині. Вона була названа на честь Йоганна Вольфганга фон Гете у 1931 році з нагоди 100-річчя з дня смерті прозаїка. Тільки у 2014 році її реконструювали і відкрили для екскурсій.

Нагадаємо, на днях у Калинівці на Вінниччині поновили рух повітряного транспорту в 5-кілометровій зоні навколо військового складу.

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