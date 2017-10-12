У Німеччині згоріла одна з найвищих оглядових споруд - вежа Ґете. Про це повідомляє Der Spiegel.

Конструкція перебувала у Франкфурті-на-Майні. За словами пожежників, вони не відразу почали гасити пожежу 43-метрової вежі через ризик обвалу. Спочатку вони займалися тим, щоб забезпечити безпеку в околицях.

"Вежа у Заксенхаузені охоплена полум'ям, її не врятувати", - пише рятувальна служба у Twitter. На даний момент причина пожежі поки невідома, правоохоронці мають намір провести розслідування.

Zur Zeit wird die Umgebung und ein in der Nähe befindliches Café gekühlt bzw. geschützt. Der Turm selbst ist leider nicht mehr zu retten.^rh pic.twitter.com/ZoSSMDB4Tb — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) October 12, 2017

Як зазначає видання, вежа у Заксенхаузені була однією з найвищих дерев'яних оглядових веж у Німеччині. Вона була названа на честь Йоганна Вольфганга фон Гете у 1931 році з нагоди 100-річчя з дня смерті прозаїка. Тільки у 2014 році її реконструювали і відкрили для екскурсій.

Нагадаємо, на днях у Калинівці на Вінниччині поновили рух повітряного транспорту в 5-кілометровій зоні навколо військового складу.