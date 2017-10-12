У ПАРЄ розповіли, як Україну намагаються підкупити для повернення делегації Росії

Деякі представники Парламентської асамблеї Ради Європи хочуть повернення російської делегації, через що тиснуть на Україну/

Про це на своїй сторінці у Facebook написав постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що деякі представники ПАРЄ дійсно хочуть повернення російської делегації до сесійної зали. Попри це, Україна не йде на компроміси у цьому питанні, хоча її і схиляють до цього.

"Вперше про це кажу: два тижні я отримую запитання від посланців - яка ваша ціна за повернення Росії в ПАРЄ? Я відповідаю: виконання резолюцій ПАРЄ. Саме це українські депутати проштовхнули в доповідь Ніколетті. Ця правка ухвалена всупереч опонентам", - наголосив Кулеба.

Зазначимо, Кулеба також пояснив, що схвалення у ПАРЄ резолюції, яка може допомогти повернути російську делегацію, ще не нокдаун для України. За його словами, гарантій повернення Росії до ПАРЄ досі немає.

Нагадаємо, парламентська асамблея Ради Європи на засіданні у середу, 11 жовтня, затвердила рішення, яке передбачає зняття політичних санкцій з Російської Федерації.