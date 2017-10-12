У Парижі хочуть заборонити усі бензинові та дизельні авто до 2030 року

Париж має намір заборонити усі бензинові та дизельні автомобілі до 2030 року. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Le Figaro.

Такий крок є частиною довгострокової стратегії зі зменшення викидів вуглекислих газів та переходу міста на електромобілі.

"Транспорт є одним із головних виробників парникових газів, тому до 2030 року ми плануємо відмовитися від автомобілів з двигунами внутрішнього згорання та автомобілів, які їздять на викопних ресурсах", - повідомив відповідальний за транспортну політику мерії Парижа Крістоф Найдовскі.

Паризьку мерію вже критикують за створення зон без автомобілів, дні без автомобілів та штрафи для водіїв на авто, старших ніж 20 років.

Нагадаємо, влада Франції планує впустити в країну 10 тисяч легальних мігрантів вже в найближчі два роки.