Україна, Чорногорія, Албанія та Норвегія продовжили санкції проти РФ

Україна, Чорногорія, Албанія та Норвегія продовжили антиросійські санкції на півроку, приєднавшись до аналогічного рішення Ради ЄС. Про це йдеться в заяві Верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні.

У заяві йдеться, що рішення Ради ЄС від 14 вересня продовжує існуючі обмеження до 15 березня 2018 року. Країни, які до нього приєдналися, робитимуть все, щоб їх національна політика відповідала цьому рішенню.

14 вересня Рада ЄС офіційно продовжила на півроку "адресні" санкції проти чиновників РФ, бойовиків НЗФ та юридичних осіб, причетних до агресії проти України в Криму і на Донбасі. Ці заходи складаються з заморожування активів і заборон на поїздки.

Нагадаємо, Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає на потребі відновити платежі Російської Федерації до бюджету РЄ.