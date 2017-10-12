Україна обговорила з НАТО новий проект щодо безпеки арсеналів

Міністр оборони України Степан Полторак і директор Офісу зв’язку НАТО в Україні Александер Вінніков обговорили можливість започаткування нового проекту щодо покращення безпеки арсеналів та складів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Вони обговорили можливості започаткування нового проекту щодо покращення безпеки та живучості арсеналів та складів", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що під час зустрічі сторони узгодили порядок подальших дій стосовно трастового фонду НАТО щодо постачання супутникового обладнання зв’язку.

Крім того вони обговорили динаміку воєнно-політичних контактів на вищому рівні в рамках Комісії Україна-НАТО.

Вінніков підтвердив запевнення щодо незмінності позиції НАТО відносно агресії РФ, додали в оборонному відомстві.