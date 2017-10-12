Україна отримала доступ до логістичної електронної бази даних НАТО

Після того, як постановою № 599 Кабмін затвердив міжурядову Угоду з НАТО, що передбачає участь в Партнерстві з підтримки спільного управління предметами постачання, це надає Україні доступ до Логістичної електронної бази даних НАТО. Про це повідомляють на сайті Місії України при НАТО.

"Ця подія стала черговим кроком до поглиблення співробітництва між Україною та НАТО з підтримки та постачання", зазначають у повідомленні.

Доступ до Логістичної електронної бази даних НАТО надасть можливість здійснювати обмін інформацією між державами-членами щодо потреб Збройних Сил у матеріально-технічних засобах та участь у відповідних тендерах НАТО.

Також можна буде проводити онлайн закупівлі широкого спектру матеріально-технічних засобів (спорядження та індивідуальні засоби захисту військовослужбовця, обладнання польового табору, засоби протидії саморобним вибуховим пристроям та розмінування, оптико-електронні прилади, засоби зв’язку, запасні частини до ОВТ). Крім того, доступ передбачає можливість здійснювати оперативний обмін надлишковим майном між державами-учасницями та створювати спільні/багатонаціональні запаси матеріально-технічних засобів.

Зараз триває опрацювання питання щодо приєднання України до низки інших Партнерств НАТО з підтримки та постачання, що сприятиме глибшому інтегруванню Збройних Сил України в систему забезпечення матеріально-технічними засобами держав-членів НАТО.