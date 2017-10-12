Українки вибороли три медалі на Кубку світу з параолімпійського дзюдо

Національна паралімпійська збірна команда України з дзюдо посіла перше місце серед жінок та третє командне місце на Кубку світу (IBSA Judo World Cup Tashkent 2017) серед спортсменів з ураженням зору, який проходив в Ташкенті, інформує НКСІУ.

Одну з нагород вищої проби завоювала чемпіонка Паралімпійських Ігор в Ріо-де-Жанейро - Інна Черняк. Виступаючи у ваговій категорії 52 кг, українка здобула чотири переконливих перемоги над суперницями з Туреччини, Німеччини, Японії, а в фіналі обійшла господиню татамі - узбецьку дзюдоїстку.

Також "золото" принесла команді дворазова бронзова призерка Паралімпіад у Лондоні-2012 та Ріо-2016 - Юлія Галінська (48 кг), вигравши у фіналі у своєї споконвічної суперниці - представниці національної паралімпійської збірної команди Німеччини.

Окрім того, бронзову нагороду виборола дебютанка паралімпійської збірної команди - Валерія Гончарук (57 кг).

Зауважимо, що перше загальнокомандне місце в активі команди Узбекистану - 4 золоті медалі (брали участь 25 учасників), Корея - 4 золоті медалі.

Варто відзначити, що "жовто-блакитна" команда у складі 3-х спортсменок, змагаючись з 140 спортсменами з 25 країн світу, виборола 2 "золоті" та 1 бронзову нагороди.