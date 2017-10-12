Українські лікарі прибули до РФ, щоб обстежити затриманого Павла Гриба, - МОЗ

З метою недопущення погіршення стану здоров'я 19-річного українця Павла Гриба, у МОЗ України прийняли рішення відрядити вітчизняних лікарів до Росії і вимагати невідкладно надати їм можливість провести обстеження затриманого, повідомляє прес-служба відомства.

З 12 по 15 жовтня лікарі мають провести медичний огляд громадянина України Павла Гриба, надати інформацію про актуальний стан здоров'я юнака та рекомендовані йому лікарські засоби.

Зараз, як повідомляють у міністерстві, посадовці відомства перебувають на постійному зв'язку з відрядженими лікарями та інформуватимуть про подальший перебіг ситуації.

“Наразі, не зважаючи на численні звернення Генерального консульства України в Ростові-на-Дону та позиції Європейського суду з прав людини щодо необхідності допустити українських медиків до Павла Гриба, погодження від російської сторони отримано не було”, йдеться у повідомленні.