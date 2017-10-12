Умовою інвестицій в Україні є стабілізація макроекономіки, - Департамент монетарної політики

Про умови надходження до України іноземних інвестицій розповів директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Сергій Ніколайчук. За його словами, ключова із них - стабілізація макроекономіки, передає Еспресо.TV.

"Інвестори будуть приходити в країну тільки тоді, коли в нас буде стабільне макроекономічне середовище, щоб його досягти, передусім, мова йде про стабілізацію інфляції. Саме це ключовий фактор, який може забезпечити стабільний приплив інвесторів", - пояснив він.

За його словами, інвестори, які розраховують виключно на стабільність обмінного курсу, це як правило спекулятивний капітал, який надовго в країні не затримається.

З іншого боку, політика стримування інфляції може забезпечити приплив в країну інвесторів, які будуть вкладати в країну капітал на довгострокову перспективу.

"Такі країни, як Польща, Чехія,Словаччина,Румунія досягли значних успіхів в макроекономічній політиці, багато в чому ці успіхи базувалися на утриманні під контролем інфляції", - говорить Ніколайчук.